Dertien burgers gedood in Centraal-Afrikaanse Republiek

Dertien burgers zijn woensdag gedood in de Centraal-Afrikaanse Republiek, op zowat 300 kilometer ten noorden van hoofdstad Bangui. Dat meldt de VN donderdag.

Een patrouille van de missie van de Verenigde Naties in de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft bevestigd dat dertien levenloze lichamen aangetroffen werden in Bongboto, klinkt het in een persbericht. De doden zijn burgers, zo werd bevestigd aan het Franse persagentschap AFP.

De Centraal-Afrikaanse Republiek is het op één na armste land ter wereld volgens de VN en wordt sinds 2013 getroffen door een burgeroorlog. De VN heeft opgeroepen tot een onderzoek naar de omstandigheden van de dood van de dertien burgers.