NASA maakt waarschuwingssysteem voor ontbossing regenwouden

Een onderzoeksteam geleid door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een waarschuwingssysteem ontwikkeld om aan te geven hoe het met de regenwouden op de aarde staat. Door middel van satellietbeelden hopen de onderzoekers te voorkomen dat er een omslagpunt komt waarna de ontbossing onomkeerbaar is.

De satellietbeelden moeten al vroeg aangeven als er grote delen bos worden verwoest. Veel regenwouden staan onder druk doordat mensen de bossen kappen of in de brand zetten om ruimte te maken voor landbouwgrond. De opwarming van de aarde werkt ook in het nadeel van de bossen, zeggen de onderzoekers. Doordat het steeds droger en warmer wordt, worden de regenwouden kwetsbaarder.

Om een goed beeld te krijgen van de toestand van de bossen, worden beelden van tientallen jaren oud vergeleken met recente opnames. De onderzoekers hopen dat de waarschuwingen worden gebruikt door politici om beleid te maken voor het beschermen van de regenwouden.