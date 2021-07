Dylan Batubinsika (25) heeft de deur op de Bosuil achter zich dichtgetrokken. De Franse centrale verdediger trekt naar het Portugese FC Famalicao.

Op de Bosuil vreesde hij uit beeld te raken, aangezien er slechts twee centrale verdedigers spelen in het systeem van Priske en die al over Seck, Engels, De Laet en ook Almeida beschikt. Bij Famalicao vindt Batubinsika zijn ex-ploegmaat Ivo Rodrigues terug. Bij de Great Old kwam hij aan 85 wedstrijden in vier seizoenen. Hij scoorde daarin vier keer.