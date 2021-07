Anderlecht moet verder zoeken: Evann Guessand wordt dan toch niet de nieuws spits van paars-wit

Evann Guessand (20) leek lange tijd op weg om de nieuwe spits van Anderlecht te worden, maar komt dan toch niet naar het Lotto Park. Christophe Galtier, de nieuwe coach van zijn club Nice, ziet iets in de jonge Fransman en overtuigde Guessand om te blijven. Hij staat zelfs op het punt om zijn contract in Frankrijk te verlengen.

Naast Anderlecht toonden ook onder meer RB Salzburg en Celtic interesse in Guessand. Paars-wit had zelfs zo’n vijf miljoen euro over om de Fransman naar Brussel te halen, maar moet zijn aandacht nu verleggen naar andere pistes.