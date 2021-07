Officieel: Moeskroen-eigenaar Gérard Lopez is de nieuwe eigenaar van Bordeaux

De handelsrechtbank van Bordeaux heeft vrijdag groen licht gegeven voor de overname van Girondins de Bordeaux door Gérard Lopez, tevens hoofdaandeelhouder van het naar 1B gedegradeerde Excel Moeskroen.

Lopez is dus officieel de nieuwe eigenaar van Bordeaux, zo kondigen zijn advocaten aan in een persbericht. De overname door de Spaans-Luxemburgse zakenman is de laatste etappe van een proces dat in april in gang werd gezet, toen de huidige aandeelhouder - investeringsfonds King Street - besliste de club niet langer te ondersteunen. Voorzitter Frédéric Longuépée plaatste Bordeaux daarna onder de bescherming van de handelsrechtbank. Het schrikbeeld van een gerechtelijke bewindvoering werd in juni afgewend na de aankondiging van een akkoord tussen Gérard Lopez en King Street. Op 12 juli keurde de DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion du football professionnel français) vervolgens het project van Lopez en het behoud van de club in de Ligue 1 goed.

Gérard Lopez is de voormalige voorzitter van Lille. Hij werd er in december aan de deur gezet vanwege financiële problemen. Lopez is tevens hoofdaandeelhouder bij Excel Moeskroen. Eind april verklaarde hij nog dat hij “de nodige investeringen” in de Henegouwse club zal voortzetten. Lopez stelde dat hij “een competitief elftal zal samenstellen om zo snel mogelijk de promotie naar de hoogste afdeling af te dwingen”.