Van de magie in het Dudenpark tot Felice Mazzu: vijf redenen waarom Union een blijvertje is

Liefst 48 jaar hebben we erop moeten wachten, maar met Union keert vandaag wel een absolute traditieclub terug naar de hoogste klasse van het Belgisch voetbal. In 1B lieten Les Unionistes vorig seizoen al zien dat ze meer zijn dan een volkse club met een charmant stadion. Wij zien vijf redenen waarom Union ook in 1A een blijvertje is.