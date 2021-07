In het Vlaamse ‘oord van ongelimiteerde luxe’: “Een smerig huis of onverzorgde tuin, dat kun je je hier niet permitteren”

Als Danny Despiegelaere en Frank Vanleenhove elkaar tegenkomen, is er maar één optie: ze vallen elkaar in de armen. Zo gaat dat als de één de ander na dertien minuten hartmassage terughaalt uit de dood. Danny, ex-schepen en de kinesist van le tout Zoute beseft dat hij geluk heeft gehad. “Tegen mijn vrouw zeiden ze: Ge zult een instelling mogen zoeken. Maar zeven jaar later zit ik hier nog. Gezond en wel. Op de beste plek van België. Als ik – nog eens – doodga, kan ik nergens spijt van hebben.”

In februari overleed graaf Leopold Lippens. Hoe is het om te wonen in zijn levenswerk? ­Reporter Annelies Rutten ging aan­kloppen in Knokke-Zoute, het meest ­exclusieve stukje van de Belgische kust. ...