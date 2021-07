Dorpje Limbourg start met evacuatie, ook elders waakzaamheid: “Bereid je voor op mogelijke overstromingen”

De straten zijn nog niet opgedroogd of er wordt al opnieuw regen voorspeld. Weliswaar niet in dezelfde mate als vorig weekend, maar of de reeds geteisterde riolen, dijken en waterlopen een nieuwe regenvlaag kunnen slikken, blijft de vraag. In de rampgebieden houden ze het hart vast en staan hulpdiensten op stand-by. Het Waalse dorp Limbourg neemt het zekere voor het onzekere en vraagt zijn bewoners te evacueren.