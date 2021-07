De Belgische tenniskampioene die huis en haard achterliet om te leven tussen de indianen om beren te schieten

“Vandaag een gids voor het Canadese Indianengebied vastgelegd: een kleurling die alleen in de bossen leeft. Tweemaal per jaar trekt hij naar de stad om zijn lusten bot te vieren.” Zo vervaarlijk schrijft Annette Cogels het in haar reisverslag van april 1926. De 26-jarige vrouw is dan pas Belgisch tenniskampioene geworden. Maar in plaats van zich te koesteren in haar beschermd Brasschaats burgerleven knipt Annette haar haar kort, trekt ze een mannenbroek aan, kust ze haar echtgenoot tot ziens en trekt helemaal alleen de wereld in. “Alle vrouwen in onze familie waren geëmancipeerd, maar Annette was toch de next level”, zegt haar achterkleinneef Jean-Benoît Cogels.