Frans parlement keurt wet tegen islamisme goed

Het Franse parlement heeft een omstreden wet tegen het islamisme goedgekeurd. Na maandenlange debatten keurden de leden van de Assemblée nationale vrijdag in Parijs de wet op “de versterking van de republikeinse principes” goed.

Het gaat bijvoorbeeld over haat op het internet, maar ook over gedwongen huwelijken en een scherpere controle op verenigingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zei: “We geven ons de middelen om tegen diegenen te strijden die religie misbruiken om de waarden van de republiek op losse schroeven te zetten”.

De regering van president Emmanuel Macron had de wet ook voorgesteld op de achtergrond van de zware terreuraanslagen in Frankrijk. Premier Jean Castex benadrukte meermaals dat de wet niet tegen religie gericht was. Toch zien critici er elementen in die het islamitische deel van de bevolking benadelen. Amnesty International vreest discriminatie, maar conservatieven vinden dat de voorschriften niet ver genoeg gaan.