Mauricio Pochettino langer bij PSG: Argentijn verlengt contract tot 2023

Paris Saint-Germain-coach Mauricio Pochettino (49) heeft zijn contract met één jaar verlengd tot 2023. Dat heeft de Ligue 1-club vrijdag bekendgemaakt.

De Argentijn streek in januari 2021 neer in Parijs na het ontslag van Thomas Tuchel. Pochettino leidde PSG naar de tweede plaats in de Ligue 1, achter Lille, en de eindzege in de Beker van Frankrijk. In de Champions League werd de Franse topclub in de halve finales uitgeschakeld door Manchester City.

Pochettino is “echt heel gelukkig” dat hij samen met zijn staf tot 30 juni 2023 in Parijs blijft. “Het is heel belangrijk voor ons om de steun en het vertrouwen van de club te voelen”, zo klinkt het. “We gaan er alles aan doen opdat de supporters trots op ons kunnen zijn.”

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer que Mauricio Pochettino et son staff sont désormais liés au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. ?????? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2021

Pochettino is een ex-speler van PSG (2001-03), hij droeg in Parijs zelfs de aanvoerdersband. De voormalige verdediger verdiende zijn sporen als trainer vooral bij Tottenham, waar hij van medio 2014 tot november 2019 trainer was.