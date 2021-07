Naar de Bourgogne met Bart Van Loo en Alain Bloeykens: waar we de mosterd hebben gehaald en druiven met geschiedenis worden geperst

Eigenlijk zou het gepast zijn om te paard door de Rue Mariotte aan te komen zetten, richting Sint-Benignuskathedraal. Om, zoals de Bourgondische hertogen, Dijon vanuit de hoogte op te nemen. Om ons eventjes Filips de Stoute zelve te wanen, zoals die op 26 november 1364 als stamvader van de nieuwe dynastie zijn hoofdstad betrad. Na alle Bourgondische omzwervingen die we al maakten in Vlaanderen, moeten we nu eindelijk écht naar Dijon ...