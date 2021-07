Rusland heeft met Valeri Karpin nieuwe bondscoach na desastreus EK

Valeri Karpin (52) is de nieuwe bondscoach van de Russische nationale voetbalploeg. Hij is de opvolger van Stanislav Cherchesov, die na het tegenvallend EK moest opstappen. Dat heeft de Russische voetbalbond RFS vrijdag bevestigd.

Rusland begon slecht aan het EK met een 0-3 nederlaag in Sint-Petersburg tegen de Rode Duivels. Het team van Cherchesov won vervolgens in datzelfde Sint-Petersburg met 1-0 van Finland, maar ging op de beslissende derde speeldag in Kopenhagen met de billen bloot tegen Denemarken (4-1 nederlaag). De Russen dropen als vierde in de groep af.

Nu moet Karpin de Russen naar het WK van eind volgend jaar in Qatar leiden. In kwalificatiegroep H deelt Rusland na drie speeldagen met 6 op 9 de leiding met Kroatië. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK, de runner-up gaat naar de play-offs.

Karpin, die een contract zal ondertekenen tot het einde van het jaar met optie op een verlenging, verzamelde 72 caps voor de Russische nationale ploeg. Tot voor kort coachte de voormalige middenvelder Rostov.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)