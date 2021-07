Nederlander verkocht ‘zelfmoordpoeder’ voor 20 euro op Marktplaats: mogelijk gelinkt aan honderden overlijdens

Zeker zes mensen zijn overleden aan het zogenaamde ‘zelfmoordpoeder’ dat Alex S., een jongeman (28) uit Eindhoven, hen via het internet zou hebben verkocht. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdachte mogelijk gelinkt aan honderden zelfmoorden. Alex S. is eerder deze week aangehouden en werd vrijdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Die besliste dat de man de volgende twee weken in voorarrest blijft.