Great Barrier Reef toch niet op lijst bedreigd werelderfgoed na lobbywerk van Australië

Unesco heeft ervoor gekozen om het Great Barrier Reef in Australië voorlopig nog niet toe te voegen aan de lijst met bedreigd werelderfgoed. Dat na stevig lobbywerk van Australië.

Een wetenschappelijke analyse van Unesco had aangetoond dat het rif duidelijk in gevaar was door de aanhoudende klimaatverandering. Er werd door experts, acteurs, journalisten en wetenschappers dan ook geijverd om het rif dringend op de lijst met bedreigd werelderfgoed te plaatsen. Maar de 21 landen met stemrecht in het World Heritage Committee beslisten daar vrijdag anders over. Zij besloten om Australië nog wat meer tijd te geven.

De Australische regering had een stevige lobbycampagne opgezet om ervoor te zorgen dat het rif niet op die lijst zou verschijnen. Ambassadeurs uit verschillende landen, die stemrecht hadden tijdens de Unesco-vergadering, gingen er vorige week nog snorkelen nadat ze werden uitgenodigd door Warren Entsch, ambassadeur van het rif.

Australië wil niet dat het rif op de lijst met bedreigd werelderfgoed terechtkomt, omdat het rif erg belangrijk is voor hun toerisme. En als het op de lijst komt en er worden geen beschermingsacties genomen, dan verliest het Great Barrier Reef zijn status als werelderfgoed.

Australië kreeg wel huiswerk mee van Unesco. Zo moet het tegen februari 2022 een rapport indienen over de status van het rif en de beschermingsacties die genomen werden.

Het Great Barrier Reef is 345.000 vierkante kilometer groot en ligt aan de noordoostkust van Australië. Er zouden zo’n 1.600 soorten vissen leven en 600 soorten koralen. Australië haalt er jaarlijks 4 miljard euro mee op en het zorgt voor 64.000 jobs.

Foto: IMAGEGLOBE

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS