Antilliaanse Feesten afgelast: “Willen geen festival met testdorp zijn”

Hoogstraten - De Antilliaanse Feesten in Minderhout (Hoogstraten) gaan ook dit jaar niet door. Dat laat de organisatie vrijdagavond weten in een persbericht. Eerder was nog beslist het festival in augustus te laten doorgaan als een kleinere editie.

“De voorbije 3 maanden gingen we van hoerastemming, naar twijfel, en weer terug. Maandag lieten we nog vol enthousiasme weten dat we zouden doorgaan. Maar de aanhoudende onzekerheid over geldigheid van testen, regels voor buitenlandse bezoekers, sluitingsuur… dwingt ons deze beslissing te nemen. Geloof ons, die valt erg zwaar”, zo zegt de organisatie van het festival.

LEES OOK. Pukkelpop kreeg in totaal 1,8 miljoen euro steun toegezegd: wat gaat er met dat geld gebeuren? (+)

“De Antilliaanse Feesten wil een feest van vrijheid en verbroedering zijn. Dat we omwille van de covidmaatregelen hier een stukje van zouden moeten opgeven, was al lang duidelijk. Maar een festival met een testdorp, dat willen we niet zijn”, klinkt het. Eind mei werd nog beslist om de 38ste editie van 12 tot 14 augustus kleiner te laten doorgaan onder de naam “Antilliaanse Feesten Piti”.

Bovendien raakte deze week ook bekend dat Jacob Desvarieux, de zanger en oprichter van hoofdact Kassav’ in coma ligt n het ziekenhuis met een covidbesmetting. “We hebben verschillende denkpistes besproken, maar op drie weken van de start van het festival kunnen wij geen alternatief waarmaken dat aan de huidige maatregelen voldoet”, klinkt het nog.

LEES OOK. Zelfs minister speculeert openlijk: is er meer aan de hand bij annulatie Pukkelpop? (+)

Mensen met een ticket zullen zo snel mogelijk via Ticketmaster op de hoogte gebracht worden. Men kan kiezen om de tickets over te zetten naar de editie van volgend jaar of om te kiezen voor een terugbetaling.