Burgers willen rechtszaak aanspannen tegen overheid voor dodelijke overstromingen

Een grote groep inwoners en bedrijven uit Chaudfontaine hebben zich verenigd en dreigen nu met een rechtszaak na de verwoestende overstromingen. Zij willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt om de waarheid achter de ramp te achterhalen. Zij wijzen vooral naar de stuwdammen in Eupen en Gileppe.

“Een verwoestende tsunami”, zo noemen de inwoners van de verschillende getroffen gemeenten wat er hen overkomen is. De schade is reusachtig en daarom stellen zij zich nu ook steeds meer vragen. Kon dit veroorzaakt worden door ‘simpele overstromingen’? Zij kijken nu vooral in de richting van de stuwdammen in Eupen en Gileppe. “Wij zijn ervan overtuigd dat de twee dodelijke en verwoestende golven in het Vesder-dal veroorzaakt zijn door de opening van de dam in Eupen. Waarom werden de stuwdammen van Eupen en Gileppe niet eerder gelost, terwijl er niet minder dan 35 waarschuwingen werden afgegeven?” zegt Bruno Liesse, woordvoerder het collectief aan SudInfo.

Om daar achter te komen hebben een vijftigtal inwoners zich verenigd en dreigen zij nu met een rechtszaak tegen de overheid voor onopzettelijke doding. Ze willen dat er een objectief en onafhankelijk onderzoek komt dat de waarheid aan het licht brengt over wat er op 14 en 15 juli gebeurd is. En ook vooral wat er daarvoor gebeurd is en waarom de gemeenten te horen kregen dat evacuaties niet nodig waren.

De inwoners geloven ook niet in het intern onderzoek dat minister van Infrastructuur Philippe Henry voorgesteld heeft. “De minister is zowel rechter als jury!”, klinkt het.