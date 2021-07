Mahdi moet ingrijpen in neutrale zone na overrompeling, maar blijft erbij dat hongerstakers “geen voorkeursbehandeling” krijgen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) moest ingrijpen in zijn neutrale zone. Die was bedoeld voor de hongerstakers, maar werd overrompeld door anderen die asiel wilden aanvragen. Vanaf maandag komen die er niet meer in, maar Mahdi blijft achter zijn oplossing staan. “Als hongerstakers prioritair behandelen is wat we moeten doen om de actie te stoppen, dan ben ik bereid dat te doen.”