Twee vliegen in één klap: Stanley N’Soki en Tibo Persyn leggen medische tests af bij Club Brugge

Brugge - Geduld wordt beloond: Club Brugge staat op het punt om twee inkomende transfers af te ronden. Zowel Stanley Nsoki (22) als Tibo Persyn (19) legde gisteren medische tests af. Vooral de nakende uitleenbeurt van de jonge Belg Persyn, nog tot 2024 onder contract bij Inter, is opvallend.

De deur van het Belfius Basecamp werd gisteren platgelopen. Het was een komen en gaan van makelaars en hun nieuwe spelers, want zowel Nsoki als Persyn werd verwacht in het oefencomplex van Club Brugge om medische tests af te leggen. Ondertussen werden de laatste details van hun contractonderhandelingen geregeld.

Nsoki is een linksvoetige vleugelverdediger, die de laatste jaren vooral centraal speelde. Twee jaar geleden verkaste de Fransman van PSG naar Nice voor 12,5 miljoen euro. Nu zou Club ongeveer de helft voor hem betalen, conform zijn marktwaarde. Na een matige tweede seizoenshelft is Nsoki toe aan een nieuwe uitdaging.

Stanley Nsoki. Foto: BELGAIMAGE

Ademruimte op flanken

Maar de opvallendste nieuwkomer die Clement waarschijnlijk op training mag verwachten, is Tibo Persyn (19). Drie jaar geleden verliet de flankspeler de jeugdopleiding van Club Brugge voor een avontuur in Italië bij Inter. Daar kwam hij 41 keer uit in de Primavera, de Italiaanse beloftencompetitie. Twee keer maakte hij aanspraak op minuten bij de A-kern. Vorige zomer hield een lichte verrekking hem weg van een oefenstage in China met de hoofdmacht, afgelopen seizoen zat hij wekenlang vast op een kamertje na een coronabesmetting. Nu was Persyn zelf vragende partij om terug te keren naar België. Zo haalt Club dus een jeugdspeler terug die Clement straks wat meer ademruimte moet geven op de flanken. “Ik ken hem niet speciaal van de jeugd hier, maar wel omdat we alle jonge Belgen in het buitenland volgen”, aldus de Club-coach gisteren. Persyn wordt waarschijnlijk gehuurd met een aankoopoptie.

Krmencik uitgeleend

En zo komt er eindelijk wat Brugse bedrijvigheid, want ook de uitleenbeurt van Michael Krmencik aan Slavia Praag werd gisteren geofficialiseerd. Afgelopen week werd Kossounou dan weer voor 30 miljoen euro verkocht aan Leverkusen en daarover had Clement nog een leuke anekdote in petto. Volgens de Brugse coach werd de Ivoriaan een jaar geleden in de voorbereiding nog uitgelachen door een andere coach uit 1A. Clement sprak zijn collega ook aan op diens gedrag. “En dit is het beste antwoord dat Odilon kon geven”, besloot hij droogjes.