Belgisch gezin kan op het nippertje uit brandende auto ontsnappen

Een Belgische gezin is op de Duitse autosnelweg aan een drama kunnen ontsnappen. Na een kapotte band vloog hun auto volledig in brand. Zij konden net op tijd wegvluchten.

Donderdagmiddag iets na half 17 uur sneuvelde één van de autobanden van een Belgische familie op de A2 in Duitsland richting het zuiden. De bestuurder kon de auto gelukkig nog op de pechstrook zetten en de hele familie ontvluchtte het voertuig. En gelukkig maar, want enkele ogenblikken later schoot de volledig auto in brand.

De brandweer kon het voertuig blussen, maar de op- en afrit van de autosnelweg waren wel twee uur lang versperd. Ook een deel van de signalisatie raakte beschadigd. De aanhangwagen van het gezin bleef grotendeels gevrijwaard.