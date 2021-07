Hij beloofde vrouwen een carrière in Bollywood, maar ze kwamen terecht op goedkope porno-apps: Indiase miljonair in de cel

Vrouwen die het tot filmster willen schoppen en daardoor in de handen van foute mannen terechtkomen. Het is een eeuwenoud cliché. En toch gebeurt het nog steeds. De steenrijke Indiase zakenman Raj Kundra zette op die manier een illegaal pornonetwerk op touw. Hij beloofde de sterren in spe een droomparcours in Bollywood, maar in plaats daarvan kwamen ze onder dwang terecht op goedkope porno-apps.