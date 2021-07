REACTIES. Leye fier, Van den Brom vond dat er meer in zat: “Onszelf tekortgedaan”

Standard en Genk hebben de punten gedeeld in de seizoensopener. Genk was in de eerste helft de betere ploeg, Standard in de tweede. Beide ploegen konden dus ook wel leven met het gelijke spel. Al vond Standard-verdediger Laifis wel dat Standard de wedstrijd had moeten afmaken.

John Van den Brom (KRC Genk): “Onszelf toch wel wat tekortgedaan”

“Dubbel gevoel? Ja toch wel. Ik vind dat we hadden kunnen, misschien wel moeten winnen. Maar uiteindelijk moet je ook blij zijn dat je überhaupt nog een punt pakt”, analyseerde Van den Brom. Al was de Nederlander tevreden met de prestatie van zijn team. “Ik heb in de eerste helft echt genoten van mijn team. We hebben heel veel mooie aanvallen op de mat gelegd, ik zag mooie loopacties en we hadden ook kansen om met meer dan 0-0 de rust in te gaan. Het feit dat het niet zo is, kan je enkel jezelf aanwrijven. Ook de keeper speelde er wel een rol in.”

In de tweede helft kwam Standard wel opzetten, zag ook Van den Brom. “Standard was agressiever en wij hadden toch wat moeite om in die duels te komen en te blijven. Dat vind ik als trainer zijnde vervelender, omdat je daar wel op hamert. We hebben een goed team, als we goed in de organisatie blijven. Daarin hebben ze vrijheid om van positie te wisselen, maar alle posities moeten uiteindelijk wel bezet worden en blijven. En dat was de tweede helft minder. Gelukkig gooien we op het einde wel alles van ons af en gaan we op zoek naar de gelijkmaker en dan scoor je die dan ook op een geweldige manier. Zo pakken we toch iets mee van deze moeilijke uitwedstrijd, maar we hebben onszelf toch tekortgedaan”, aldus Van den Brom

Mbaye Leye: “Heel fier”

Standard-coach Mbaye Leye was tevreden wat zijn team op de mat legde: “Ik ben tevreden met mijn ploeg. Genk is een goed team. In de eerste helft had het Genkse middenveld te veel ruimte, in de tweede helft was onze pressing veel beter. In de tweede helft hebben we nog kansen om de 2-0 te maken… Maar met deze mentaliteit zullen we in de toekomst nog beter doen. Ik ben heel fier. In de voorbereiding heb ik tegen iedereen gezegd dat dit jaar anders zou zijn. Play-off 2 was een catastrofe. Dit jaar staat de ploeg voor de individuen. Dat moet onze filosofie zijn. Als Standard meer geld zou hebben, zouden ze misschien een grotere trainer halen dan mij. Dat is de situatie, dat besef ik. Maar ik heb een goeie ploeg. We hebben een goeie academie. Met Ngoy, Dumont en Al Dakhil hebben we veel jonge talenten.”

Cyriel Dessers (KRC Genk): “Logisch resultaat”

Cyriel Dessers mocht het na het gelijkspel komen uitleggen voor de camera’s van Eleven. De spits kon zich vinden in het resultaat. “Het was een vrij open wedstrijd, mede ingegeven omdat niet iedereen al topfit is”, vertelde hij. “Daardoor komen er ruimtes. Beide ploegen hebben daar goed gebruik van gemaakt. Ik denk wel dat dit uiteindelijk een logisch resultaat is als je de hele wedstrijd bekijkt. Maar we hadden moeten scoren in de eerste helft. Dan denk ik niet dat we het nog weggeven. We laten ze leven en in de tweede helft toont Standard uiteindelijk wel dat het kan voetballen. Het is een cliché: als je de kansen zelf niet afmaakt, krijg je het deksel op de neus, dat is opnieuw gebleken. We gaven ze hoop en tijd om in de rust een plan te maken. Gelukkig maken we in het slot nog gelijk. Ik denk dus wel dat dit een correct resultaat is.”

Dessers mocht op het uur invallen voor Onuachu en was met de assist voor de 1-1 beslissend. “Nochtans raakte ik in het eerste kwartier na mijn invalbeurten te weinig de bal. Ik ben de bal dan iets lager gaan vragen. Maar invallen tegen Standard en een assist geven, is natuurlijk fijn”, aldus Dessers. “Het is iets om op te bouwen.”

Kostas Laifis (Standard): “Goal in laatste minuut is altijd pijnlijk”

Kostas Laifis leek op weg om met een kopbalgoal de matchwinnaar te gaan worden. Alleen besliste Bongonda daar uiteindelijk anders over. “Ik heb mooiere goals dan deze gemaakt”, zei de Cyprioot achteraf. “Een schot vanop afstand onder meer. We kregen een goal tegen in de laatste minuut, we kunnen dus niet tevreden zijn met het resultaat. Een goal in de laatste minuut is altijd pijnlijk. We hadden de wedstrijd moeten afmaken. Ik ben wel tevreden met onze prestatie en mentaliteit. We moeten een ploeg blijven tot de laatste minuut. Het is een eer dat ik kapitein ben, dit voelt echt als mijn thuis.”

Joao Klauss (Standard): “Moe op het einde”

Klauss kreeg op een bepaald moment de kans op de 2-0, maar miste. De Braziliaan was dan ook ontgoocheld. “Ik was moe op het einde, maar da’s normaal na een zware voorbereiding. Ik had een grote kans om te scoren. Als ik er achteraf over nadenk… Misschien had ik in één tijd moeten trappen. Maar in de match ging het te snel”, klonk het.

Na een moeilijke eerste helft kwam Standard in de tweede heel wat beter voor de dag. “We hebben gepraat tijdens de rust en zijn beter naar buiten gekomen in de tweede helft. We hebben afgezien voor de rust, maar zijn blijven vechten. Die mentaliteit moeten we dit seizoen hebben. In de eerste helft hadden we een paar mogelijkheden, maar ontbrak de laatste pass. De volgende wedstrijden moeten we ervoor zorgen dat het wél raak is bij de eerste mogelijkheden”, aldus Klauss.

Hugo Siquet (Standard): “Indrukwekkende supporters”

“Het was indrukwekkend hoeveel kabaal de supporters maakten”, vertelde de jonge Siquet na de wedstrijd. “Zelfs bij de opwarming had ik al kippenvel. Het geeft een extra boost, ik kan het moeilijk beschrijven. Hier voor altijd blijven? Dat zou mooi zijn. (lacht) We hebben in de tweede helft veel kansen gecreëerd, maar daarna kregen we het fysiek wat lastig. Ik had zelf ook krampen, want ik heb niet de hele voorbereiding meegemaakt. Maar ik heb wel alles gegeven. Als het lichaam stop zegt, geef ik mijn plaats liever aan iemand anders.”