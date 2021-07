“Lamkel Zé is als een kind op de schommel: iedere keer als het naar je toe zweeft, moet je zeggen hoe geweldig er wordt geschommeld”

Voor iedereen die over voetbal schrijft, is de FC Antwerp-clown Didier Lamkel Zé een cadeau dat je zestien keer mag uitpakken. Je draait je om en vlak achter je is hij alweer iets krankzinnigs aan het doen. Dat kan van alles zijn en vaak heeft het niets met voetbal te maken. Het idee is steeds hetzelfde: is er een fotograaf of een journalist in de buurt? Ja? Dan doe ik iets geks.