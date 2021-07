Zes gewonden nadat 79-jarige inrijdt op groep mensen aan pub in Wales

Zes mensen zijn donderdagavond gewond geraakt toen een autobestuurder inreed op een groep personen aan een pub in Zuid-Wales. Dat meldt de lokale politie. De bestuurder, een 79-jarige man, zou onwel geworden zijn achter het stuur.

De politie werd omstreeks 20.30 uur lokale tijd opgeroepen voor het verkeersongeval aan de Windsor pub in Pontyclun, zowat 18 kilometer ten westen van Cardiff.

De bestuurder zou zich in kritieke toestand bevinden. Van de andere gewonden is één er erg aan toe. De politie is een onderzoek gestart.