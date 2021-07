Zoeken naar slachtoffers ingestorte flatgebouw Miami gestaakt

Het zoeken naar resten van slachtoffers van het ingestorte appartementencomplex in het Amerikaanse Surfside nabij Miami (Florida) is gestaakt. Dat heeft de lokale brandweer vrijdag gemeld. Het totale aantal slachtoffers is vastgesteld op 97, nog één persoon geldt als vermist.

Op 8 juli zeiden lokale autoriteiten al de hoop te hebben opgegeven dat er nog levende mensen uit het puin gehaald zouden kunnen worden, waarop het zoeken naar overlevenden werd gestaakt. Nu is dus ook een einde gekomen aan het zoeken naar overblijfselen van slachtoffers.

Het gebouw stortte in de nacht van 23 op 24 juni grotendeels in. Ruim vier weken na de ramp is nog steeds onduidelijk wat daar de oorzaak van was. Drie jaar geleden was wel al gewaarschuwd voor de toestand van het veertig jaar oude pand aan de kust.

Inmiddels is gebleken dat nog zeker tien flatgebouwen in de regio Miami zorgwekkende bouwkundige gebreken vertonen, zoals afbrokkelend beton. De eigenaren moeten onmiddellijk maatregelen nemen. De gammele panden gelden nu als onveilig gebouw.