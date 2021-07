Tiener die met Jeff Bezos de ruimte in mocht, deed vlak voor vertrek opvallende bekentenis aan Amazon-topman

Olivier Daemen, de 18-jarige Nederlander die meevloog met Jeff Bezos in zijn ruimtetuig New Shephard, heeft kort voor lancering verteld aan de Amazon-miljardair dat hij nog nooit iets bestelde op diens webwinkel. Het was lang geleden dat iemand hem dat zei, aldus Bezos.

De 18-jarige Oliver is de zoon van Joes Daemen, de CEO van investeringsbedrijf Somerset Capital Partners BV, die ook meebood op het felbegeerde eerste ticket maar lager op de klantenlijst belandde. De Nederlander die in 2020 aan de middelbare school afstudeerde, vloog mee in de plaats van de anonieme persoon die zo’n 28 miljoen dollar had geboden voor het eerste commerciële ruimtevaartticket. Die zegde af wegens “planningsconflicten”: de agenda van de bieder zat blijkbaar te vol voor een ruimtereis.

Nog volgens Daemen betaalde bood zijn familie een bedrag dat “niet eens in de buurt komt (van 28 miljoen dollar red.)”, maar werd hij wel gekozen omdat hij zo jong was én al ervaring had als piloot.

LEES MEER. Een reis van amper elf minuten met een grote inzet (voor zijn ego): alles wat je moet weten over de ruimtereis van Jeff Bezos

In een interview met Reuters kreeg Daemen de vraag wat voor smalltalk de passagiers voerden aan boord. “Ik zei tegen Jeff, dat.. nou ja, ik nog iets gekocht heb op Amazon”, zei hij aan Reuters. “En hij antwoordde: oh, wow, dat is lang geleden dat iemand me dat kon zeggen.” Ongemakkelijk.

LEES OOK. Bezos bedankt werknemers en klanten bij Amazon: “Jullie hebben ruimtereis betaald”

bekijk ook

Geslaagde eerste ruimtereis voor miljardair Jeff Bezos