Vrouwen en baby naar ziekenhuis na auto-ongeval

Brussel - In Brussel zijn vrijdagavond omstreeks 21 uur twee auto‘s met elkaar gebotst. In totaal werden vier personen naar het ziekenhuis gebracht.

In het ongeval op het kruispunt van de Willebroekkaai met het Redersplein raakten twee auto‘s betrokken. Een van de voertuigen lag op de linkerflank en de bestuurster zat gekneld in het voertuig. Ze werd naar het ziekenhuis afgevoerd en verkeert niet in levensgevaar. In de tweede wagen zaten drie personen. Een vrouw en een baby konden uit eigen kracht uit de wagen komen en werden, geschokt door het gebeuren, overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. In die wagen zat ook een passagier gekneld op de achterbank. De auto werd deels ontmanteld om de persoon te bevrijden. Zij werd ook overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar.

De politie van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene had een grote veiligheidsperimeter ingesteld voor de vele nieuwsgierigen en ging over tot de nodige vaststellingen. In de loop van de nacht kwam de Brusselse brandweer terug om de rijbaan op te ruimen. In totaal werden 19 brandweermensen ter plaatse ingezet om de interventie tot een goed einde te brengen.