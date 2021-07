Vlak daarna ging het helemaal mis: reddingsbootje van brandweer kantelde, drie inwoners overleefden het niet

Het reddingsbootje van de Gentse brandweer dat in Pepinster omkantelde, was stuurloos geraakt doordat er zich een grote plastic zak om de bootschroef had gewikkeld. Dat zegt een fotograaf die toevallig getuige was van de dramatische reddingsactie, waarbij drie geëvacueerden het leven lieten. “De kracht die het water had, was haast niet te geloven.”