CEO van OH Leuven hekelt moeilijke transfermarkt: “Clubs vragen veel geld voor hun spelers en willen ze zelf bijna gratis weghalen”

Zoals bij vele Europese ploegen is ook bij OH Leuven de transfercarrousel nog niet op gang gekomen. Met liefst dertig spelers die de club verlieten en slechts drie inkomende transfers is de spelerskern van OHL bij de competitiestart nog verre van compleet. Dat beseft ook CEO Peter Willems, die hard werkt aan inkomende versterking. “Ik had gehoopt dat we al verder stonden, maar het is een moeilijke markt”, vertelde Willems in aanloop naar de competitiestart.

Met dertig waren ze volgens coach Marc Brys, de spelers die OHL na vorig seizoen verlieten. Daar zijn uiteraard wat jongens van de beloften bij, maar met Kamal Sowah verloren ze wel één van hun belangrijkste spelers. Wie gek genoeg wel nog rondloopt aan Den Dreef is Thomas Henry. De Franse spits kan op veel buitenlandse interesse rekenen, maar een transfer bleef voorlopig uit. “We hebben de afspraak gemaakt dat hij weg kan als beide partijen er beter van worden. Hij moet niet vertrekken, maar bij een goed bod mag hij wel weg”, zei Willems.

Thomas Henry (26) deed vorig seizoen 21 keer de netten trillen voor OHL Foto: BELGA

Er wordt hard tegen onzacht gespeeld op de Europese transfermarkt. “Clubs vragen veel geld voor hun spelers en willen ze zelf bijna gratis weghalen”, zuchtte Willems. Al zit er binnenkort waarschijnlijk toch verandering in te komen. “Het is een moeilijke markt, maar je voelt wel dat er wat loskomt nu de clubs overal in Europa met de voorbereiding gestart zijn. Sommige spelers beginnen te voelen dat ze niet gaan spelen bij hun club.”

De vroege competitiestart komt dus ook voor OH Leuven zeer ongelegen. “We hadden het liever anders gezien, maar begrijpen het wel gedeeltelijk. Je weet nooit wat er nog gebeurt met de coronapandemie. Voor hetzelfde geld hebben we die vrije weekends nog nodig om wedstrijden in te halen en dan zullen we de kalendermanager feliciteren. De kalender is ook al een tijdje geleden samengesteld, toen de situatie er nog een stuk minder rooskleurig uitzag.”

Nieuwe grasmat van meer dan een miljoen

Het goede nieuws voor OH Leuven is dat de spelers zaterdag in het King Power aan Den Dreef stadion tegen Zulte Waregem op een gloednieuwe grasmat aantreden. “Het veld is een heel grote investering. De precieze kostprijs kan ik niet meedelen, maar het gaat over meer dan een miljoen euro. Het is een duurzame oplossing waar we dus lang van zullen profiteren.”

Er zal daarnaast ook weer wat publiek in het stadion zitten zaterdag en vanaf 13 augustus krijgen we mogelijk weer nokvolle stadions in België. “Ik kijk er vooral naar uit om het stadion hier eens helemaal zinderend en vol te zien, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Tegen Beerschot (promotiewedstrijd in 2020) ging dat het geval zijn, maar dat is er niet van gekomen.”