Manchester United ziet in Solksjaer haar toekomst: contractverlenging tot 2024

Manchester United heeft zich langer aan haar Noorse coach Ole Gunnar Solksjaer verbonden. Hij staat sinds eind 2018 aan het roer op Old Trafford en heeft zonet zijn contract verlengd tot 2024.

Beide partijen kijken enorm uit naar de verlengde samenwerking. De club kondigde de contractverlenging namelijk aan met de woorden: “our past, our present, our future”. Solksjaer zelf reageerde het volgende: “Het is een opwindende tijd voor Manchester United, we hebben een elftal opgebouwd met een goede balans tussen jeugd en ervaren spelers die hongerig zijn naar succes. Ik kan niet wachten om voor een vol Old Trafford opnieuw te mogen starten”.

De 48-jarige Noor en tevens succesvolle ex-spits van The Mancunians nam in december 2018 ad-interim over van de ontslagen José Mourinho. In het resterende halve seizoen loodste hij ManU naar een zesde plek. In 2020 ging het naar de derde plaats in de Engelse Premier League en halve finales in de FA Cup en de Europa League. Dit jaar eindigde hij tweede achter stadsgenoot City en verloor hij de Europa League-finale van het Spaanse Villarreal na strafschoppen.