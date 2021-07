Belgische man (23) op intensieve nadat hij dronken in zwembad van vakantievilla springt in Italië

Een 23-jarige Belg ligt op intensieve zorgen in het Noord-Italiaanse Piacenza. Volgens zijn vrienden is hij dronken in het zwembad gedoken en ei zo na verdronken. Dat meldt de lokale krant Il Piacenza.

De groep toeristen verbleef in een villa in Casilaggio, een gehucht nabij de stad Piacenza. In de late namiddag van afgelopen vrijdag belde het gezelschap de hulpdiensten: iemand uit hun gezelschap was in het zwembad gedoken en onwel geworden. Hij dreigde te verdrinken. Aan de politie verklaarde de groep dat het slachtoffer te veel gedronken had.

De man werd met spoed overgebracht naar een lokaal ziekenhuis, daar werd hij naar intensieve zorgen gebracht.