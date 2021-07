Acteur Sean Penn (60) is duidelijk: hij komt niet op de set zolang niet alle cameralui, stylisten, assistenten, medeacteurs, … kortom alle collega’s gevaccineerd zijn. Kan je als Belgische werknemer (op vast iets minder glamoureuze werkplekken) dat ook eisen?

Penn zet de makers van tv-serie Gaslit voor het blok: geen vaccin? Dan komt Penn niet werken. Momenteel is in de VS een volledige vaccinatie enkel verplicht voor crewleden die op set geen anderhalve meter ...