Croissants, pintjes en anderhalf uur ijsberen, onze man supporterde samen met mama en papa Evenepoel voor Remco: “Ze kunnen blij zijn, dat zilver is een collectieve prestatie”

Dilbeek / Schepdaal -

180 fans van Remco Evenepoel hadden zich geregistreerd om op het terras van het supporterslokaal in Schepdaal naar de olympische wegrit te kijken. Mama Agna en papa Patrick waren gastheer en gastvrouw. Toen de rol van zoonlief Remco rol al snel was uitgespeeld, supporterden ook zij enthousiast voor Wout van Aert. “Dat zilver is een collectieve prestatie.”