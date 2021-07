Club Brugge kan opnieuw beschikken over aanvoerder Ruud Vormer voor seizoensopener tegen Eupen

Club Brugge kan opnieuw rekenen op kapitein Ruud Vormer. Hij maakt deel uit van de selectie voor de eerste competitiematch tegen Eupen, die zaterdag bekendgemaakt werd. Zondag om 16u komen de Oostkantonners op bezoek in Jan Breydel.

Vormer ontbrak in de Supercup tegen Racing Genk (3-2 winst) na een hoogrisicocontact met iemand die besmet was met het coronavirus. De Nederlander, die zelf niet positief was, ging uit voorzorg in quarantaine.

EK-gangers Hans Vanaken en Eduard Sobol maken nog geen deel uit van de selectie, net zoals eerste doelman Simon Mignolet, die nog niet volledig fit is.