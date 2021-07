Wesley Moraes (ex-Club Brugge) laat zich gelden in oefenpot met vechtpartij, kopstoot en rode kaart

Foto: Action Images via Reuters

Hoe het nog met Wesley gaat, vraagt u? De 24-jarige spits verhuisde in 2019 van Club Brugge naar Aston Villa, maar echt potten kon hij daar (mede door zijn blessureleed) nog niet breken. Ook nu lijkt er nog niet veel beterschap: in een oefenwedstrijd tegen Stoke City trok Wesley op een negatieve manier de aandacht naar zich toe.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen hoopt Wesley opnieuw naar zijn beste vorm toe te groeien, maar tijdens een oefenwedstrijd tegen Stoke City kookte het potje van de Braziliaanse spits over. Hij raakte in de clinch met een speler van Stoke, aan wie hij een kopstoot uitdeelde om hem daarna bij de keel te grijpen. Wesley werd meteen van het veld gestuurd.