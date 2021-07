Opnieuw tienduizenden Fransen op straat tegen coronapas, politie moet ingrijpen

In Frankrijk zijn zaterdag meer dan 160.000 mensen op straat gekomen om te betogen tegen de uitbreiding van de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vrijgegeven. Op de Champs-Elysées in Parijs braken op het einde van de demonstratie relletjes uit.

Omstreeks 18.00 uur zochten enkele honderden actievoerders op de hoofdstedelijke laan de confrontatie met de ordediensten op. Ze wierpen barricades op en gooiden met projectielen. De ordediensten zetten traangas en waterkanonnen in. Toeristen ontvluchtten de avenue en winkeliers sloten in allerijl hun zaak. De betogers werden teruggedrongen tot de Arc de Triomphe, waar verkeer omstreeks 18.40 uur opnieuw mogelijk was.

In Parijs vonden zaterdagmiddag verscheidene bijeenkomsten plaats. In totaal telde het ministerie 11.000 betogers in de hoofdstad. Een optocht van voornamelijk “gilets jaunes” vertrok omstreeks 14.00 uur aan de Place de la Bastille met bestemming Porte de Champerret. Daarnaast was er ook onder meer een bijeenkomst van aanhangers van Florian Philippot, de vroegere vicevoorzitter van het extreemrechtse RN.

Foto: AFP

Ook in meer dan honderd andere steden in Frankrijk vonden manifestaties plaats. Het ministerie registreerde in totaal 168 betogingen die ongeveer 150.000 mensen op de been brachten. “Liberté, Liberté” of “Macron, ton pass, on n’en veut pas” scanderend defileerden duizenden mensen in een gemoedelijke sfeer in Marseille. Ook in onder meer Lyon, Valence, Auxerre en Grenoble trokken manifestanten de straat op.

Verplicht vaccineren

Vorig weekend manifesteerden over heel Frankrijk al 110.000 mensen tegen de vaccinatie, de “dictatuur” of de uitbreiding van de gezondheidspas. Tegelijkertijd wijzen peilingen uit dat het overgrote deel van de Fransen (76 procent) het eens is met het besluit van president Emmanuel Macron om het zorgpersoneel verplicht te vaccineren tegen COVID. Een meerderheid steunt ook de uitbreiding van de gezondheidspas.

De gezondheidspas is sinds deze week nodig voor een bezoek aan musea, bioscopen en grote evenementen. De Franse regering wil de pas in augustus ook verplicht maken voor horecabezoek en de toegang tot winkelcentra. Met zo’n pas kunnen mensen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn of recent een negatieve coronatest hebben afgelegd.