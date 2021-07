Club Brugge stelt Stanley N’Soki (22) officieel voor als nieuwste aanwinst

Wat al langer in de lucht hing, werd nu officieel bevestigd door Club Brugge: Stanley N’Soki (22) komt over van Nice en gaat aan de slag bij de Belgische landskampioen. De linksvoetige vleugelverdediger zou rond de 6 à 7 miljoen moeten kosten voor Blauw-Zwart.

Nsoki is de vervanger van Odilon Kossounou, die voor een recordbedrag van net geen 30 miljoen euro naar Bayer Leverkusen verkaste. Nsoki is een jeugdproduct van PSG, twee jaar geleden maakte hij voor meer dan 12 miljoen euro de overstap van de hoofdstad naar Zuid-Frankrijk. Op zijn teller staan intussen 48 wedstrijden in de Ligue 1. In de verdediging kan hij zowel links als centraal uit de voeten.