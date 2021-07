Opvallend: KV Oostende presenteert nieuwe spits Ambrose (FC Metz) vlak voor de aftrap tegen Charleroi

Oostende - Het is ook een manier om iemand voor te stellen: net voor de aftrap tegen Charleroi kondigde KV Oostende plots de komst van spits Thierry Ambrose (24) aan, die plots op het veld kwam gewandeld. De ex-jeugdspeler van Manchester City tekent tot 2024. “Thierry stond met stip op nummer één om onze nieuwe aanvaller te worden”, aldus sportief directeur Gauthier Ganaye. “We wilden hem al van vorige zomer.”

Ambrose komt over van FC Metz, waar hij vorige zomer belandde nadat de Franse ploeg 2 miljoen euro betaalde aan Manchester City, waar hij de Fransman zijn opleiding genoot. Doorstoten tot de eerste ploeg lukte echter niet, 14 goals maken in de Premier League 2 wél. Ook werd Ambrose, die 1,78m en rechtsvoetig is, in 2017/2018 een jaartje uitgeleend aan NAC Breda, en in de Eredivisie toonde de aanvaller zich productief met tien goals in 33 matchen. Hij heeft ook nog een seizoentje op uitleenbasis bij Lens gespeeld. KV Oostende was al eventjes naarstig op zoek naar een extra aanvaller: met Gueye en Kvasina hebben de kustjongens maar twee spitsen. Nu vond het dus versterking in Frankrijk.

De nieuweling tekent een contract tot 2024 en kwam zich meteen voorstellen aan de fans in de Diaz Arena. “Ik hoop dat we hier mooie dingen kunnen verwezenlijken samen”, riep de Fransman door de micro. Hij kiest een opvallend rugnummer: 68. “Want daar speelde ik bij Manchester City mee”, liet hij nog weten.