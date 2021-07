Hallucinante beelden uit Dinant: straten lijken rivieren, auto’s meegesleurd door water

Boven de regio Namen en Dinant zijn hevige onweders losgebarsten. Straten staan er blank, het water loopt in vele huizen binnen en hier en daar drijven auto’s in het wassende water. De brandweer is massaal aanwezig en ook de civiele bescherming en het leger zijn ingezet. De hallucinante beelden uit Dinant doen denken aan de ramp van een week geleden.