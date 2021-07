Beledigingen op sociale media droegen bij aan vertrek Wijnaldum bij Liverpool: “Ik kreeg altijd de schuld”

Beledigingen op sociale media hebben bijgedragen aan het vertrek van Georginio Wijnaldum bij Liverpool. De international van Oranje zei dat hij “van een deel van de eigen fans weinig liefde ondervond.” Hij vertrok eind vorige seizoen transfervrij bij de club en tekende bij Paris Saint-Germain.

Wijnaldum, die met Liverpool onder meer de Premier League en de Champions League won, zei tegen The Times: “Elke dag heb ik alles gegeven. Liverpool betekende heel veel voor mij. Maar er waren momenten dat ik geen waardering en genegenheid voelde. Vooral de laatste twee jaar. Het kwam uit een bepaalde hoek. Ik heb het dan niet over mijn teamgenoten, of andere mensen bij de club. Zij hielden van mij.”

“Maar fans in het stadion en de fans op sociale media zijn twee verschillende groepen”, vervolgde Wijnaldum. “In het stadion was het geweldig. Als we verloren kreeg ik op sociale media echter altijd de schuld, vooral de laatste tijd. Men riep dat ik toch weg zou willen, hetgeen niet waar was. Ik zou willen dat iedereen zich had gerealiseerd wat ik deed om fit te zijn en elke wedstrijd te spelen. Helaas was dat niet zo.”