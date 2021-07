Kritiek op Pukkelpop-organisator Chokri uit de sector: “Dacht hij echt dat hij God in Frankrijk was?”

Deurne - Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine krijgt felle kritiek uit de sector. “Het grootste slachtoffer van dit debacle is niet Pukkelpop zelf”, schrijft Eric Smout, programmator van het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne, in een Facebookpost naar Chokri. “Wel onze voltallige muziekindustrie en vooral de artiesten. En last but not least: het publiek.” Zijn post wordt gedeeld door heel wat collega’s uit de sector, onder wie ook een pak muzikanten.

Lees hieronder het volledige bericht:

Hoe kon Pukkelop zo zijn hand overspelen?

“Op 11 mei kondigde Pukkelpop organisator Chokri Mahassine triomfantelijk aan dat Pukkelpop dit jaar zou doorgaan op volle capaciteit (66.000 bezoekers per dag). Op dat moment was er nog een lockdown light in de culturele sector. De culturele sector had zopas vernomen dat activiteiten tot maximum 50 personen in openlucht terug mogelijk waren. Op 9 juni werd dit vervolgens maximum 400, vanaf 1 juli maximum 2500 personen buiten.”

“Vele organisatoren en cultuurhuizen gingen met deze beperkte capaciteiten aan de slag, Ikzelf met Democrazy op DOK aan cap. 330 en in OLT Rivierenhof op cap. 1100 personen. Dit was al een enorme vooruitang ten aanzien van 2020. Geen gemakkelijke opgave evenwel. We hadden het zomerseizoen 2021 al lang op voorhand in kaart gebracht en hadden daarbij ook geambieerd om vroeger te starten (scenario A sprak dan al van mei). Soit, beter laat dan nooit: op de basis van de ervaring en kennis van 2020 slaagden velen er in om goede programma’s en producties neer te zetten (Gent Jazz, nieuwe initiatieven Veld en Dokrijk in Antwerpen, Botaniek in Mechelen, Parklife Werchter, …). Allemaal ook realistische activiteiten in overeenstemming en aangepast aan de normeringen en verwachte evoluties. Want elke organisatie in deze Corona tijden is dansen op een instabiel koord: regelgeving kan wijzigen als gevolg van de cijfers, ministeriële besluiten komen eigenlijk steevast te laat om goed te kunnen voorbereiden. Dit is geen verwijt naar de overheid, het kadert gewoon de moeilijke werkomstandigheden.”

Eric Smout. Foto: fvv

“Er was dan ook initieel niet echt veel positieve respons vanuit de sector op de wel heel erg optimistische uitlatingen van Chokri Mahassine. Eerder ongeloof en verbazing over dit staaltje uitgesproken voluntarisme. Zelfs Jambon gaf in de VRT studio schoorvoetend toe dat volgens de filosofie van het buitenplan grootschalige festivals aan het einde van de zomer mogelijk zouden worden. Maar zelfs de politiek had niet meteen op zo’n enthousiaste reactie gerekend.”

“Pukkelpop ging vervolgens van start met alle voorbereidingen. Ticketing werd gelanceerd, die voorspoedig van start ging, maar toch ook al na enige tijd wat stokte. Die 85% verkochte combo tickets ging toch niet naar de verwachte 100%. Er werd een line up aangekondigd. Zonder meer de meest interessante van de hele zomer. Maar dat was Pukkelpop aan haar status verplicht. Maar toch, faut le faire.”

“Maar de twijfels bleven. Belgische boekers en managements die hun beste, bekendste en meest vooraanstaande bands op het festival hadden staan, kregen nauwelijks of geen antwoord over de stand van zaken. Er was onduidelijkheid of die tours van die buitenlandse artiesten wel zouden doorgaan om de eenvoudige reden dat de andere grote festivals in het buitenland met dezelfde line up ook in heel onzeker vaarwater beland waren. Om dezelfde feiten als bij ons: een combinatie van streng overheidsbeleid en stijgende besmettingscijfers.”

“En dan was er de spreekwoordelijke bom van afgelopen vrijdag. Het festival laat weten dat als gevolg van de ‘veranderde geldigheidsduur van de Coronatests’ het festival niet kan plaatsvinden.”

“Nu, kort door de bocht van mijn kant en ik wil de laatste zijn om college organisatoren te bekritiseren want ze verdienen alle steun in deze moeilijke tijden: dit is echt wel een al te gemakkelijke uitleg vanwege Pukkelpop.”

“Want:

-Had Chokri Mahassine op 11 mei niet al te voorbarig georakeld over zijn festival op fullcapacity?

-Had hij niet beter wat meer nagedacht en een aantal scenario’s aan het licht gehouden: minder dagen, beperkte capaciteit, andere communicatie en een realistisch stappenplan?

-Had hij op dat moment niet meer aandacht kunnen besteden aan de mogelijke obstakels op vlak van testing en toegang?

-Had hij nu echt gehoopt met zijn laatste (politieke) demarche deze week toen hij de opbouwwerken en de ticketing stilllegde, iets te kunnen veranderen aan de geldigheidstermijnen van zowel PCR als antigen testen?

-Dacht hij dus echt dat hij God in Frankrijk was?”

“Er moet wel een enorme stress en druk op de schouders van Pukkepop zijn gelegd, zowel door buitenlandse managements en agents die de grote artiesten vertegenwoordigen als door de Belgische politici, met name Vandenbroucke die deze week de puntjes op de I zette. Daar kunnen we in komen en er zal ook wel hartstochtelijk en met veel inzet aan dit festival gewerkt zijn.”

“Maar toch, Chokri Mahassine heeft in deze een verpletterende verantwoordelijkheid te dragen:

-Hij heeft 1 van de belangrijkse zomerfestivals op drijfzand gebouwd en hierin de volledige industrie meegetrokken: bands, bookers, managements en technici. Ieder van deze heeft zijn/haar zomer afgestemd op Pukkelpop: zowel qua tijd als engagement en last but not least inkomsten. Pukkelpop had met vele Belgische acts een exclusiviteitsdeal afgesloten waardoor ze deze zomer niet of beperkt op andere plaatsen konden spelen. En nu staan ze met lege handen. Voor de meesten is er geen alternatief deze zomer.

-Iedereen had uitgekeken naar deze editie omdat ze als model had kunnen dienen voor de collega organisatoren. Want als Pukkelpop het kan, kunnen wij het ook. Nu is het helaas: wat wij doen, doen we beter dan Pukkkelpop.

Het grootste slachtoffer van dit debacle is niet Pukkelpop zelf. Wel onze voltallige muziekindustrie en vooral de artiesten. En last but not least het publiek dat hier zeker naar uitgekeken heeft.

Maar laat me in deze ten slotte zeer duidelijk zijn: Pukkelpop heeft zich anno 2021 geen fijne collega getoond, was cavalier seul in het beste geval en zo bleek op het einde Don Quixote.

Nederigheid is hier op zijn plaats en respect voor al zij die deze zomer wel overeind blijven.”