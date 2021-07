Onweer houdt lelijk huis in provincie Antwerpen: straten blank, kelders onder water, voetbalwedstrijd stilgelegd

Een fel onweer heeft zaterdagavond op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen voor wateroverlast gezorgd. In Pulle bij Zandhoven kwam de Grensstraat onder water te staan, in Nijlen kreeg de brandweer tal van oproepen over ondergelopen straten en kelders en ook in Lier kwamen straten blank te staan, vooral in de wijk Lisp.

“Er waren onder meer problemen in de Predikherenlaan, de Waterpoortstraat en de Lispersteenweg”, zegt Magalie Derboven van de lokale politie Lier. “Het water stond op sommige plekken tot aan de voordeur. We vragen mensen om er niet te gaan rondrijden, want door de golfslag kan het water in de huizen lopen. De brandweer is volop aan het pompen en het water begint weg te trekken, maar waakzaamheid is de komende uren geboden.”

De Grensstraat tussen Pulle (Zandhoven) en Grobbendonk staat helemaal blank na het onweer. Er staat zo’n veertig centimeter water. De brandweer komt ter plaatse om dat overtollige water weg te pompen. In Grobbendonk stonden onder meer de Pallieterdreef en de Kabienstraat ook even blank. Ook in andere straten in Pulle is er wateroverlast, onder meer in de Dorpsstraat en de Dennenlaan.

De Grensstraat tussen Pulle en Grobbendonk staat blank. Foto: BFM.

De felle regenval van zaterdagavond zorgde in Herentals voor beperkte overlast in het verkeer. Op de Herenthoutsesteenweg stroomde het water naar het laagste punt onder het bruggetje. Het verkeer kon er maar moeizaam langs. Wat verderop in de industriezone liep de Toekomstlaan over een lengte van ongeveer honderd meter helemaal onder water. Ook de laadkades van het bedrijf Kemin kregen flink wat water te slikken. Het water liep net niet het bedrijf binnen.

Op de Herenthoutsesteenweg in Herentals stroomde het water naar het laagste punt onder het bruggetje. Foto: MPH

Antwerpen stad en periferie

Ook in Antwerpen gingen de hemelsluizen open. De brandweer kreeg meer dan honderd oproepen, veelal uit het district Deurne. In de Kruidenlaan in het district Ekeren sloeg de bliksem in op een woning. Niemand raakte daarbij gewond. Het onweer heeft op het eerste gezicht vooral stevig huisgehouden boven Hoboken en Wilrijk. Het gaat dan vooral om kleinere interventies zoals ondergelopen kelders of straten. Ook werd de voetbalwedstrijd Beerschot - Cercle Brugge op het Kiel in Antwerpen stilgelegd omdat regen en hagel het veld onbespeelbaar hadden gemaakt. Ook de regio Mechelen werd zaterdagavond getrakteerd op een flinke sloot regen, maar grote problemen blijven voorlopig uit. Voorlopig kreeg brandweerzone Rivierenland een vijftal oproepen. In Wijnegem is de Merksemsebaan ondergelopen. De straat werd een tijdlang afgesloten.