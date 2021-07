Burgemeester Namen maakt de balans op: “Het is erger dan de vorige week”

Maxime Prévot (CDH), de burgemeester van Namen maakt de balans op van de watersnood in zijn stad: “Het is erger dan vorige week”, zegt hij aan RTL. Heler straten waren plots kolkende rivieren, auto’s dreven als badeendjes af.

“Omstreeks 18 u viel de regen met bakken uit de lucht, vooral geconcentreerd op linkeroever van de Maas”, zei hij aan RTL. “Daar heeft het water alles meegesleurd: wagens, wegen, borden… Het duurde slechts enkele minuten, maar het was uitzonderlijk gewelddadig. De hulpdiensten konden bijzonder snel tussenkomen, maar de paradox is dat de kazerne zich in de getroffen zone bevind. Heel wat voertuigen waren ook geraakt.”

“Het ging zo snel en het was erg gewelddadig”, zegt de burgemeester nog. “Ik ben meteen gaan kijken op de plaatsen die vorige week getroffen waren, het water was er opnieuw, maar zonder de huizen binnen te gaan. Deze keer lag de overlast elders. (...) Het was schokkend, maar niet van de schaal van wat we in Esneux hebben gezien. Alsnog was het heftig.” Gelukkig is er voorlopig geen melding van slachtoffers. “Dat was de prioriteit”, aldus nog de burgemeester.