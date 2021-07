Kamp van scouts uit Steenokkerzeel onder water gelopen tijdens bezoekdag, alle kinderen geëvacueerd: “Nog nooit dergelijke extreme regenval meegemaakt”

De kampsite veranderde in één grote rivier. Foto: IF

Steenokkerzeel - Het zware onweer van zaterdag in de provincie Namen heeft ook de scouts van Steenokkerzeel getroffen. Hun kamp in Saint-Aubin, deelgemeente van Florennes, liep helemaal onder. Alle kinderen werden geëvacueerd, maar zijn intussen weer veilig thuis.

De scouts Sint-Lutgardis van Steenokkerzeel waren sinds maandag op kamp met een 40-tal leden in Saint-Aubin. Zaterdagmiddag barstte er een extreem zwaar onweer los in de omgeving, wat onder meer voor heel wat schade zorgde in Dinant. De kampplaats van de scouts bleef echter ook niet gespaard: hun kampsite veranderde in een grote rivier.

Gelukkig was het zaterdag als bij toeval wel bezoekdag van de ouders, voor de start van het tweede deel van het kamp waarbij de jongere kapoenen de oudere leden zouden vervoegen. Alle ouders waren nog ter plaatse om hun kinderen mee naar huis te nemen, toen bleek dat het kamp voortzetten geen optie was. De leiding kon vervolgens – met de hulp van enkele ouders – nog veel materiaal te drogen leggen, maar daarna moesten zij op bevel van brandweer en politie het terrein ook verlaten.

Alternatief afscheid

Ook burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) was ter plaatse om zijn oudste zoon af te zetten op kamp. “Het was ongezien. Ik heb een dergelijke extreme regenval nog nooit meegemaakt. De ouders konden gelukkig mee evacueren, en de kinderen meteen mee naar huis nemen. De leiding heeft alles heel goed aangepakt.”

Er wordt nu bekeken hoe al het materiaal en de tenten gerecupereerd kunnen worden. De leiding laat ook weten dat ze een alternatief zullen zoeken om toch nog een afscheid te koppelen aan het kamp, dat normaal nog tot vrijdag had moeten duren.