Baas Horeca Vlaanderen: “Hoop dat coronapas in horeca bij ons niet nodig zal zijn”

CEO van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe, blikt terug op een bewogen jaar. Hij hoopt dat een coronapas voor de horeca in ons land niet nodig zal zijn. Dat zei hij in een interview met De Zondag.

Decaluwé kijkt terug op een bewogen jaar. De crisis noemt hij een “een rollercoaster”. “Je maakt in anderhalf jaar mee wat je anders misschien in vijf of tien jaar beleeft. Maar net dan moet je non-stop op de barricades staan voor je ondernemers. Ik denk dat de coronacrisis, net als de Tweede Wereldoorlog, iets zal zijn waarnaar we altijd zullen blijven refereren.”

Hij is van overtuiging dat de heropening van de horeca de mensen gelukkiger gemaakt heeft. “Horeca is het beste vaccin tegen grimmigheid. Sinds 9 juni, het moment waarop de horeca ook binnen weer open kon, zie ik mensen weer gelukkiger rondlopen. Je kunt elkaar weer ontmoeten en genieten.”

LEES MEER. Steeds meer landen voeren coronapas in en verscherpen maatregelen: dit moet je weten voor je op vakantie gaat

Ook is de heropening ordentelijk verlopen. Hoewel de horeca nog minder omzet draait, volgens Decaluwé door het vervroegde sluitingsuur, bieden de verlaagde BTW en steunmaatregelen wat soelaas. De voorzichtige koers - inzake de horeca - die de regering koos, is de goeie meent Decaluwé. “Het laat ons toe om zonder coronapas op café of restaurant te gaan. We zijn op goede weg inzake onze vaccinatiegraad. Ook dat zal er allicht voor zorgen dat we de volgende stappen kunnen zetten richting volledig vrij ondernemen. Ik hoop dus dat een coronapas in de horeca hier niet nodig zal zijn. Het zou ook vreemd zijn om die hier plots in te voeren, we werken nu al enkele maanden op een goede manier.”

LEES OOK. Alles wat je moet weten als je op reis gaat naar Italië: van de coronapas en andere maatregelen tot restaurantgewoonten