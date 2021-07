Terwijl Pukkelpop, Antilliaanse Feesten en nog enkele andere festivals er de voorbije dagen de stekker uittrokken gaan de Lokerse Feesten, van 31 juli tot 8 augustus, wel gewoon door. De opbouw op het festivalterrein is volop aan de gang.

“We zijn blij dat we ons aan ons plan hebben gehouden: maximaal 1.600 bezoekers per show, allemaal in bubbels van vier, geen grootse toestanden, alles perfect controleerbaar en dus een coronaveilige en ...