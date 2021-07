Kamp van Chirogroep uit Kessel-Lo geëvacueerd na zware regenval: “Zes uur, langer zijn de jongsten hier niet geweest”

Leuven / Kessel-Lo - De provincie Namen werd zaterdagavond zwaar getroffen door hevige onweders. Chiro Don Bosco uit Kessel-Lo, op kamp in Philippeville, moest dan ook noodgedwongen vertrekken. Gelukkig bleef de schade beperkt.

“Toen de jongste groepen rond 15 uur door hun ouders werden afgezet aan het kampterrein, regende het al erg hard”, zegt Saar Desteghe, die deel uitmaakte van de kookploeg. “Zij schuilden in de tent, maar de oudere leden waren al op tocht in de omgeving rond het kampterrein. Tijdens hun tocht werden ze preventief geëvacueerd door de brandweer en de politie.”

“Dat klinkt nu veel dramatischer dan het eigenlijk was, maar je kan in deze omstandigheden niet voorzichtig genoeg zijn. In de loop van de dag kwam de politie ons dan ook zeggen dat we, door de felle regenbuien, ons kampterrein moesten verlaten. Naburige terreinen waren helemaal weggespoeld, dus de politie wou vermijden dat wij hetzelfde lot zouden ondergaan.”

Zes uur

De kampleiding regelde zo snel mogelijk vervoer om weer huiswaarts te keren. “Gelukkig kregen we hulp van een busmaatschappij uit Charleroi”, gaat Saar verder. “Zij voerden onze jongste groepen weer naar Kessel-Lo. Voor de ouderen konden we de ouders inschakelen. Intussen zijn alle leden weer veilig thuis.”

“Of er paniek ontstond bij de leden tijdens het ontruimen van het kampterrein? Totaal niet. Er heerste meer een grote ontgoocheling dat het kamp al voorbij was. Het merendeel van de oudere groepen was er al enkele dagen, maar de allerjongsten zijn amper zes uur op kamp geweest. We bekijken nu of het nog mogelijk is om iets anders te organiseren, maar eerst gaan we alle bagage van de leden opruimen op het kampterrein.”

Geen schade

Hoewel de Chiroleden zo snel mogelijk het terrein verlieten, bleven de kampleiding en de kookploeg in de buurt van hun terreinen in Philippeville. De materiële schade lijkt mee te vallen. “We mochten overnachten bij een behulpzame boer”, klinkt het nog.

“Momenteel schijnt de zon, dus we gaan van die gelegenheid gebruikmaken om alle bagage van de leden bij elkaar te sprokkelen. De tenten waren iets hoger geplaatst, dus we zijn er vrij zeker van dat de schade meevalt. Uiteindelijk werd ons kampterrein dus wel gespaard van echte wateroverlast of overstromingen, maar het is goed dat er preventief voor een veilige oplossing gekozen werd. De leiding heeft overigens fantastisch werk geleverd door de kinderen in deze ongewone situatie zo goed op te vangen.”