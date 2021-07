Arrestaties bij betoging van antivaxers in Athene

Een betoging van antivaxers is zaterdagavond in de Griekse hoofdstad Athene uitgedraaid op rellen. De politie pakte 25 manifestanten op.

Volgens de politie waren enkele duizenden mensen zaterdag samengekomen op het Syntagmaplein, voor het parlementsgebouw, om actie te voeren tegen gedeeltelijke vaccinatieverplichtingen. Hoewel de demonstratie aanvankelijk vreedzaam verliep, begonnen manifestanten brandbommen en stenen naar de ordediensten te gooien, die waterkanonnen en traangas gebruikten.

In Griekenland en ook op Cyprus zijn er de jongste tijd herhaaldelijk demonstraties tegen de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus, die soms uitdraaien op geweld. De meeste tegenstanders zijn religieuze fanatiekelingen en rechts-extremisten.

Ze zijn misnoegd over de toegenomen druk van de regering op de bevolking om zich in te laten enten. Zo besliste die twee weken geleden onder meer dat vaccinatie verplicht wordt voor zorgmedewerkers en dat alleen gevaccineerden gesloten ruimtes in de horeca en de culturele sector binnen mogen.