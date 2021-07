Water zet verschillende straten blank in Meise op moment dat brandweer bijspringt in Wallonië

Meise / Wolvertem - Verschillende kelders in de wijk Eversem in Meise zijn zaterdagavond tijdens het onweer ondergelopen. Ook in Wolvertem stonden straten blank. Vandaag wordt er door de technische dienst nog modder geruimd.

“Meerdere straten stonden onder water”, bevestigt burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA). ”Er kwam heel wat modder en slijk van de velden gelopen. De technische dienst van de gemeente zette alle beschikbare middelen in om de smurrie in de straten die blank stonden, op te ruimen. De brandweer kon geen ploeg sturen, want zij waren op dat moment ook bezig met de watersnood elders in het land. Op enkele kelders na, bleven huizen in Eversem wel gespaard van water op het gelijkvloers, maar het was kantje boordje. Er moest niets meer bijkomen of er gingen huizen blank staan.”

Schepen van Openbare Werken Roel Anciaux (Samen Anders) bevestigt dat er zondag door de technische dienst nog zwaar materiaal wordt ingezet om modder op te ruimen. Ook in Oppem was er watersnood ter hoogte van het café ’t Eiland.