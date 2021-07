Half dorp in de bres voor scoutsmeisjes nadat kampplaats onderloopt in Pulle: “Solidariteit was hartverwarmend”

Zandhoven / Pulle -

Voor de meisjesscouts Gidsen Edelweiss uit Lokeren die zaterdagavond halsoverkop hun ondergelopen kampplaats aan de Blauwhoef naast het zuiveringsstation in Pulle moesten verlaten, wordt vandaag een droogdag. “We hebben geluk dat ons dit hier overkwam en niet ergens afgelegen in de Ardennen”, vertelt leidster Hannah Van De Vijver. “De hulp die we kregen was fantastisch.”